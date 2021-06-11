14 июня в Брюсселе пройдет саммит НАТО, в ходе которого планируют обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией, также будет поднята тема противодействии России и Китаю. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Мы обсудим влияние на нашу безопасность подъема Китая и агрессивного поведения России, а также поддержку наших партнеров - Украины и Грузии.

Столтенберг подчеркнул, что для НАТО Украина и Грузия - "два партнера, которых мы ценим очень высоко".

Обоим мы предоставляет политическую и практическую поддержку. Я считаю, что важно, чтобы мы продолжали укреплять наше партнерство с этими двумя партнерами.

Он считает, что это важно делать и потому, что "эти партнеры были предметом российских агрессивных действий - Грузия в 2008, и часть грузинских территорий все еще оккупирована, и то же самое, с незаконной аннексией Крыма и продолжающейся дестабилизацией на востоке Украины".

Также Столтенберг упомянул разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся накануне.

Это был очень хороший разговор. Я повторил сильную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, а также то, что я ожидаю, что лидеры НАТО вновь подтвердят решение в рамках политики открытых дверей НАТО, которая была большим успехом для распространения демократии и свободы по Европе. Саммит продемонстрирует поддержку НАТО Украине и Грузии, и их евроатлантическим стремлениям.

Также лидеры стран НАТО планируют объявить об открытии центра новых технологий, подтвердить приверженность увеличению военных расходов для защиты мира, основанного на правилах.

Кроме того, саммит НАТО утвердит новую политику кибернетической и космической обороны и политику предотвращения сексуальному насилию в ходе конфликтов.

Ранее мы писали о том, что глава МИД сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.

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