Начальника СИЗО на Закарпатье взяли под стражу [ Редактировать ]
Во вторник, 22 июня, на Закарпатье начальника следственного изолятора взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Также его отстранили от занимаемой должности.
Оперативники установили, что во время ремонта камер в СИЗО было незаконно присвоено 165 тысяч грн бюджетных средств. На эту сумму в соответствующих актах выполненных работ завысили их стоимость и объем.
Правоохранителями были собраны доказательства и 10 июня начальнику учреждения сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
22 июня судья Ужгородского горрайонного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога и отстранил его от занимаемой должности.
Фигуранту грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее мы писали о том, что в киевском следственном изоляторе разоблачили схему доставки и сбыта наркотиков.
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