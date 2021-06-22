Во вторник, 22 июня, на Закарпатье начальника следственного изолятора взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Также его отстранили от занимаемой должности.

Оперативники установили, что во время ремонта камер в СИЗО было незаконно присвоено 165 тысяч грн бюджетных средств. На эту сумму в соответствующих актах выполненных работ завысили их стоимость и объем.

Правоохранителями были собраны доказательства и 10 июня начальнику учреждения сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

22 июня судья Ужгородского горрайонного суда избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога и отстранил его от занимаемой должности.

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее мы писали о том, что в киевском следственном изоляторе разоблачили схему доставки и сбыта наркотиков.