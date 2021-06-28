У ВООЗ підтвердили високу заразність дельта-коронавірусу [ Редактировать ]
У ВООЗ повідомили: ковід-штам "Дельта" передається від людини до людини впродовж п'яти-десяти секунд. Для зараження іншими штамами треба близько 15 хвилин контакту з хворим.
В Ізраїлі індійський різновид зафіксований і серед вакцинованих. За інформацією тамтешнього МОЗу, близько 90 відсотків нових заражень, найімовірніше, викликає саме "Дельта".
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У ВООЗ повідомили він передається від людини до людини впродовж п'яти-десяти секунд. Для зараження іншими штамами треба близько 15 хвилин контакту з хворим. В Ізраїлі індійський штам зафіксований і серед вакцинованих
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