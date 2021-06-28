Штам передається від людини до людини впродовж п'яти-десяти секунд

У ВООЗ повідомили: ковід-штам "Дельта" передається від людини до людини впродовж п'яти-десяти секунд. Для зараження іншими штамами треба близько 15 хвилин контакту з хворим.

В Ізраїлі індійський різновид зафіксований і серед вакцинованих. За інформацією тамтешнього МОЗу, близько 90 відсотків нових заражень, найімовірніше, викликає саме "Дельта".