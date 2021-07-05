В Україні за минулу добу зафіксували 244 нових випадки коронавірусної хвороби. Від ускладнень померли 14 людей. Одужало - 419 осіб. Найбільше інфікувань у Києві, на Житомирщині та Одещині.

Вакцинувалися напередодні понад 24 тисячі українців. У МОЗі проти COVID-19 зареєстровано вакцину Janssen від компанії Johnson & Johnson. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали, зокрема, США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія та Канада.