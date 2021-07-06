В Ивано-Франковской обалсти, в городе Яремче, произошло ДТП, в результате которого при лобовом столкновении легкового авто с мотоциклом погибла водитель двухколесного транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

6 июля в 7:15 на дороге Н-09 в Яремче произошла смертельное ДТП. Предварительно установлено, что 25-летний водитель Volkswagen Touareg двигался в направлении Микуличин, но на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

"Вследствие такого маневра автомобиль столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200. Транспортным средством управляла 32-летняя жительница Киева, которая от полученных травм погибла на месте аварии", - говорится в сообщении.

Водитель Volkswagen травм не получил.

Мужчина был пьян - драгер показал 1,19 промилле. Начато уголовное производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного Кодекса Украины. Водитель задержан.

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