В Украине объявили чрезвычайный уровень опасности [ Редактировать ]
В пятницу, 16 июля, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такая ситуация будет в большинстве областей, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что 16-18 июля в западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Тем временем, на западе Украины возможен подъем уровня воды на реках. Есть угроза подтоплений.
В ближайшие дни в Украине сохранится жара. Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах +32-34 градусов днем.
Столбики термометров ночью будут опускаться до +20-22 градусов. Теплее всего будет в Киеве и Одесской области - там прогнозируют +23 градусов в ночное время суток.
Ранее мы писали о том, что в Киеве объявили чрезвычайный уровень опасности.
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