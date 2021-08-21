В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ухудшится погода [ Редактировать ]
В субботу, 21 августа, Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий в некоторых регионах страны.
Так, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение:
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Луганской,
- Донецкой областях.
Там ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине через 30 лет.
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