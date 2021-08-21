В субботу, 21 августа, в Украину прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, чтобы принять участие в учредительном саммите "Крымской платформы", которы пройдет 23 августа. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

В повестке дня насыщенная программа. Во Львове и Киеве, обсуждение вопросов безопасности, торгово-экономических, энергетических и туристических вопросов.

Грузинская делегация также примет участие в саммите "Крымской платформы".

Рад приветствовать премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине... Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров.

Ранее сообщалось, что количество участников саммита выросло.

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