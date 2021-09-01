Штамм "Дельта" уже в 170 странах - ВОЗ [ Редактировать ]
Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 170 странах мира. Впервые его обнаружили в Индии.
Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
Штамм Alpha зафиксировали в 193 странах и территориях, а Beta - в 141 стране и территории, вариант Gamma - в 91.
ВОЗ сообщает, что глобальное количество новых случаев COVID-19 остается похожим на предыдущую неделю, в частности, за последнюю неделю (23-29 августа) составило 4 395 748.
На прошлой неделе регионы Африки, Северной и Южной Америки сообщили о снижении количества новых случаев, регионы Европы, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья - о подобной тенденции.
Ранее ученые назвали комбинацию вакцин, которая даст наивысший уровень защиты от коронавируса.
Также сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".
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