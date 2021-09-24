Марсохід Рerseverance розпочав пошуки місця для паркування [ Редактировать ]
Марсохід Рerseverance розпочав пошуки місця для паркування. Усе, щоб перечекати мить, коли Сонце блокує сигнали на Марс. У НАСА повідомили - проблем із пошуком такого місця не має бути.
Нагадаю, апарат приземлився на Марс у лютому. Мета місії - проведення геологічних досліджень і пошук ознак життя на Червоній планеті. Під час роботи марсоходу вдалося добути вже другий зразок марсіанського ґрунту.
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Усе, щоб перечекати мить, коли Сонце блокує сигнали на Марс. У НАСА повідомили - проблем із пошуком такого місця не має бути.
Усе, щоб перечекати мить, коли Сонце блокує сигнали на Марс. У НАСА повідомили - проблем із пошуком такого місця не має бути.
Образцы вскоре будут доставлены на Землю
Марсоход Perseverance добыл первые образцы грунта Марса для доставки на Землю
Ценный образец в настоящее время находится в специальной колбе