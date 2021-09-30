Іграшкова фабрика випустить плюшевих ведмежат на честь Ангели Меркель [ Редактировать ]
Іграшкова фабрика в німецькому Кобурзі випустить плюшевих ведмежат на честь Ангели Меркель, яка цьогоріч залишить посаду канцлера. Іграшка завбільшки 40 сантиметрів вдягнена в упізнавані речі - червоний жакет та чорні брюки, що зазвичай носить Меркель.
На шиї - кольє, а перука на голові - копія зачіски канцлерки. До всього, лапи у ведмежатка складено так, як це зазвичай робила Меркель. Таких Іграшок випустять із півтисячі, вартість кожної - близько двохсот євро. Раніше на цій фабриці присвятили іменних ведмедиків королеві Єлизаветі та Бараку Обамі.
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