В понедельник, 7 февраля, главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич спрогнозировал значительный рост новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

По его подсчетам, по Украине будет более 50 тысяч инфицированных за сутки.

Нас ожидает сверхтяжелая неделя, по моим расчетам пиковыми для этой волны будут 9-12 февраля когда количество инфицированных превысит 1500 человек в сутки (в Херсонской области), по Украине будет более 50 000 инфицированных.

По его словам, основной причиной такой ситуации является доминирование чрезвычайно заразного штамма COVID-19 "Омикрона", который практически полностью вытеснил другие штаммы, так по данным секвенирования его доля составляет практически 100% среди всех образцов.

И хотя ситуация с количеством госпитализаций не является критической в отличие от 2-й и 3-й волн, прохождение этой волны чрезвычайно осложнилось из-за большого количества заболевших среди медицинских работников. Это определенным образом ограничивает возможности оказания медицинской помощи прежде всего амбулаторным пациентам.

С 14 февраля ожидается стабилизация и постепенное уменьшение количества инфицированных, хотя количество госпитализированных будет расти до 21 февраля.

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Кроме того, штамм корнавирусной инфекции "Омикрон" лабораторно подтвердили в 20 регионах Украины. Количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

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