Обстрел Изюма: как выглядит город [ Редактировать ]
В сети показали последствия обстрела россиянами города Изюм, который находится в Харьковской области.
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