В Харькове сбили вражеский самолет [ Редактировать ]
В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город. Об этом сообщает "Суспільне".
По предварительной информации главы администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, самолет упал в районе рынка "Лоск". Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. Предварительно: в доме погибли 8 человек, 8 травмированы.
Напомним, что в Харькове не прекращаются вражеские обстрелы и артиллерийские удары.
по теме
Западные партнеры передадут Украине 70 самолетов Миг-29 и Су-25 для украинской армии. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ
Зокрема, наголошують, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки - спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ.
На западном направлении Киевской области, где продолжаются бои, 1 марта в районе поселка Бородянка бойцы разбомбили колонну вражеской военной техники с маркировкой "V"
Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00
В Киеве появится глава военной администрации для защиты столицы Украины от российских оккупантов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский