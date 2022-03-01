В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город. Об этом сообщает "Суспільне".

По предварительной информации главы администрации Новобаварского района Татьяны Цыбульник, самолет упал в районе рынка "Лоск". Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. Предварительно: в доме погибли 8 человек, 8 травмированы.

Напомним, что в Харькове не прекращаются вражеские обстрелы и артиллерийские удары.