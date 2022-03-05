Президент США Джо Байден обратился к россиянам и призвал их остановить агрессию России против Украины.

Об этом сообщается в Twitter Госдепа.

"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", - сказано в сообщении.

Ранее Байден объявил, что Соединенные Штаты присоединяются к своим партнерам и закрывают небо для российских самолетов.