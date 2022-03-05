"Я не верю, что вы хотите войны" - Байден россиянам [ Редактировать ]
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Президент США Джо Байден обратился к россиянам и призвал их остановить агрессию России против Украины.
Об этом сообщается в Twitter Госдепа.
"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", - сказано в сообщении.
Ранее Байден объявил, что Соединенные Штаты присоединяются к своим партнерам и закрывают небо для российских самолетов.
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