Британские военные эксперты пророчат Украине военный успех за счет маневров "генерала Мороза". Британская газета The Times пишет, что арктические ветры в Украине "превратят российские автомобили в 40-тонные морозильники".

В ближайшие дни в зоне боевых действий прогнозируют температуру в -20 градусов. Арктический воздух движется через Россию и Украину, он будет сочетаться с восточным ветром, это приведет к тому, что в Киеве и Харькове ночью температура упадет до -10 градусов, а возможно, и до -20 градусов.

Мороз нанесет ущерб обеим сторонам, считают британцы, однако "удар по застопорившейся колонне оккупантов под Киевом, как ожидается, будет особенно сильным".

По мнению аналитиков, резкое похолодание может еще больше затормозить продвижение России, поскольку войска будут вынуждены либо бросить свои машины, либо сидеть в "40-тонных железных морозильных камерах".

Колоссальную угрозу наступающие морозы несут и для мирного населения, с учетом того, что во многих городах нет отопления.

Напомним, что по данным Генштаба, российская армия потеряла в Украине убитыми более 12 000 человек.