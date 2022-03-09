Украину ждет военный успех благодаря маневрам "генерала Мороза" - The Times [ Редактировать ]
Британские военные эксперты пророчат Украине военный успех за счет маневров "генерала Мороза". Британская газета The Times пишет, что арктические ветры в Украине "превратят российские автомобили в 40-тонные морозильники".
В ближайшие дни в зоне боевых действий прогнозируют температуру в -20 градусов. Арктический воздух движется через Россию и Украину, он будет сочетаться с восточным ветром, это приведет к тому, что в Киеве и Харькове ночью температура упадет до -10 градусов, а возможно, и до -20 градусов.
Мороз нанесет ущерб обеим сторонам, считают британцы, однако "удар по застопорившейся колонне оккупантов под Киевом, как ожидается, будет особенно сильным".
По мнению аналитиков, резкое похолодание может еще больше затормозить продвижение России, поскольку войска будут вынуждены либо бросить свои машины, либо сидеть в "40-тонных железных морозильных камерах".
Колоссальную угрозу наступающие морозы несут и для мирного населения, с учетом того, что во многих городах нет отопления.
Напомним, что по данным Генштаба, российская армия потеряла в Украине убитыми более 12 000 человек.
по теме
На Восточном направлении группировка Объединенных сил проводит оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Идет круговая оборона Мариуполя. На Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах
Дети Украины просят страны НАТО закрыть небо для российской авиации. С таким призывом выступили дети - участники фестиваля "Чорноморські Ігри". Они написали трогательное видеообращение к военным чиновникам западных стран с просьбой обезопасить небо над Украиной
В Дублине, Ирландия, мужчина на грузовике протаранил ворота посольства РФ. Сейчас водитель задержан. Свои действия объяснил, как протест против действий российского армии в Украине
Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и Николаева. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей
Штурман сбитого оккупационного Ми-8 призывает россиян прекратить войну и покинуть Украину