Израиль призывает Зеленского к капитуляции - СМИ [ Редактировать ]
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому "принять условия России для окончания войны и сдаться". Зеленский ответил коротко: "Я вас услышал". Об этом пишет издание The Jerusalem Post.
Статья с аналогичным посылом вышла и на американском портале Axios. Со ссылкой на представителя украинских властей сообщается, что израильский премьер Беннет советовал украинскому президенту принять предложения России по окончании войны.
Беннет, по сути, говорит нам сдаться, и мы не намерены это делать.
Портал не приводит содержания российского предложения, однако публично Кремль требовал "демилитаризации", нейтралитета Украины, а также признания аннексии Крыма и так называемых "республик" Донбасса.
"Беннет, по сути, говорит нам сдаться, и мы не намерены это делать", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.
Высокопоставленный чиновник в Офисе премьер-министра Израиля заявил, что подробности звонка, описанные украинским чиновником, не соответствуют действительности.
"Мы сомневаемся, что чиновник является высокопоставленным лицом, которое сейчас находится в Украине и которое присутствовало при звонке, потому что это была частная линия. Наши контакты происходят непосредственно с президентом Зеленским и его близкими советниками", – сказал чиновник в Офисе премьер -министра.
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