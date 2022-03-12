Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому "принять условия России для окончания войны и сдаться". Зеленский ответил коротко: "Я вас услышал". Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Статья с аналогичным посылом вышла и на американском портале Axios. Со ссылкой на представителя украинских властей сообщается, что израильский премьер Беннет советовал украинскому президенту принять предложения России по окончании войны.

Беннет, по сути, говорит нам сдаться, и мы не намерены это делать.

Портал не приводит содержания российского предложения, однако публично Кремль требовал "демилитаризации", нейтралитета Украины, а также признания аннексии Крыма и так называемых "республик" Донбасса.

"Беннет, по сути, говорит нам сдаться, и мы не намерены это делать", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Высокопоставленный чиновник в Офисе премьер-министра Израиля заявил, что подробности звонка, описанные украинским чиновником, не соответствуют действительности.

"Мы сомневаемся, что чиновник является высокопоставленным лицом, которое сейчас находится в Украине и которое присутствовало при звонке, потому что это была частная линия. Наши контакты происходят непосредственно с президентом Зеленским и его близкими советниками", – сказал чиновник в Офисе премьер -министра.