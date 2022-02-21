Дипломаты будут работать в здании посольства во Львове/ фото: Фокус

Министерство иностранных дел Государства Израиль приняло решение перенести свое дипломатическое представительство из Киева во Львов. Об этом сообщает пресс-служба МИД в Twitter.

Такое решение было продиктовано тем, что существует серьезная угроза вторжения на территорию Украины со стороны России.

После оценки ситуации в МИД Израиля, а также обсуждений с различными международными структурами, министр иностранных дел Яир Лапид принял решение проинструктировать сотрудников посольства Израиля в Киеве переехать в консульские учреждения, открытые в городе Львов на западе Украины.

Читайте также, в Министерстве иностранных дел Нидерландов приняли решение перевезти сотрудников своего дипломатического представительства из Киева во Львов. Внешнеполитическое ведомство Нидерландов приняло такое решение, руководствуясь соображениями безопасности.

Кроме того, посольство Великобритании в Украине будет перевезено из Киева во Львов. Такое решение было принято в связи с тем, что существует угроза вторжения в Украину, сейчас сотрудники будут работать в здании посольства во Львове.

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