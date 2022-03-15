Окупанти взяли в заручники лікарів та пацієнтів в Донецьку [ Редактировать ]
Російські військові взяли в заручники лікарів та пацієнтів Обласної лікарні інтенсивного лікування в Донецьку. Про це повідомляє Донецька ОДА.
Туди також зігнали 400 осіб з сусідніх будинків.
Вийти людям не дозволяють, вони перебувають в підвальному приміщенні.
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