В Канаде арестовали российский Ан-124 "Руслан" [ Редактировать ]
В Канаде арестовали грузовой самолет Ан-124 ("Руслан") российский авиакомпании "Волга-Днепр". Как сообщает "Зеркало недели", теперь он будет использоваться для доставки военных грузов из США и Канады в Украину.
Ан-124 ("Руслан") - тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ имени Антонова.
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