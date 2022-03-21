Российские войска стали реже применять авиацию - Генштаб [ Редактировать ]
Российские войска все реже применяют пилотируемую авиацию. Для оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использует оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Отмечается, что положение и характер действий сил обороны за минувшие сутки существенно не изменились.
Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено семь воздушных целей врага (один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силы противника.
Оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. В рф враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства.
Отмечаются нередкие случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.
Также сообщается, что оккупанты продолжают осуществлять меры принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой общины оповещены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой "регистрации" не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации до 2-го армейского корпуса для отправки в районы ведения боевых действий.
Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны и дают достойный отпор захватчику на всех направлениях. Также продолжается уничтожение колонн обеспечения противника.
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