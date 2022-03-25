Ракетный обстрел Днепра: власти сообщили подробности [ Редактировать ]
Вечером 24 марта российские оккупанты нанесли два ракетных удара по одной из воинских частей на окраине Днепра. Об этом сообщает областная ГСЧС.
Возникли 2 очага пожара. Части здания значительно разрушены, информация о погибших и пострадавших устанавливается. Какой ракетой атаковали - пока тоже неизвестно.
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко подтвердил два ракетных удара и сообщил о серьезных разрушениях. Спасатели разбирают завалы и ищут людей.
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