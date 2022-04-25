Окупанти атакують Попасну - Генштаб [ Редагувати ]
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на початок 61-ї доби протистояння російському вторгненню. Окупанти намагаються проводити штурмові дії на деяких напрямках і зазнають суттєвих втрат.
Про це 25 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках війська рф не проводили активних дій, суттєвих змін у положенні та діяльності підрозділів ворожих підрозділів, які забезпечують охорону україно-білоруського та україно-російського ділянок держкордону України - не виявлено.
На Слобожанському напрямку окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по Харкову, Карасівці, Прудянках та Корорбочкіному.
На напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ російські війська без успіху намагаються провести штурмові дії, проводять обстріли в районах н.п. Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.
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