У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на початок 61-ї доби протистояння російському вторгненню. Окупанти намагаються проводити штурмові дії на деяких напрямках і зазнають суттєвих втрат.

Про це 25 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках війська рф не проводили активних дій, суттєвих змін у положенні та діяльності підрозділів ворожих підрозділів, які забезпечують охорону україно-білоруського та україно-російського ділянок держкордону України - не виявлено.

На Слобожанському напрямку окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по Харкову, Карасівці, Прудянках та Корорбочкіному.

На напрямках Ізюм - Барвінкове та Ізюм - Слов'янськ російські війська без успіху намагаються провести штурмові дії, проводять обстріли в районах н.п. Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.