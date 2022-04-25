Новий патрульний корабель проекту 22460 "Расул Гамзатов" морського флоту росії не розминувся з буксиром при переході по Волго-Донському каналу з Каспійського моря в Азовське.

Корабель "отримав пошкодження гвинтомоторної групи з необхідністю заміни валу та гребного гвинта".

Це означає, що його надовго виведено з ладу. Наразі корабель перебуває в порту "Азов", чекаючи проведення ремонтних робіт.

Нагадаємо, що окупанти намагаються витягти із затонулого крейсера "москва" протикорабельні та зенітні ракети, а також секретні документи.