На місці, де затонув російський крейсер "москва" працює спеціальний рятувальний корабель Комуна. Про це пише Bild.

росія робить спроби дістати з затонулого крейсера "москва" протикорабельні та зенітні ракети, якими був оснащений корабель, а також секретні документи та військове обладнання.

Повідомляється, що Комуна була спущена на воду ще в 1912 році і вважається одним із найстаріших бойових кораблів у озброєнні російського ВМФ.

Через розміри "москви" (187 метрів у довжину) 110-річній Комуні навряд чи вдасться підняти з глибини крейсер, що затонув, цілком. Але будуть зроблені спроби врятувати протикорабельні та зенітні ракети, якими було оснащено корабель, а також секретні документи та військове обладнання, йдеться у публікації.