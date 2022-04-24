Окупанти намагаються дістати з затонулого крейсера ракети та документи - ЗМІ [ Редагувати ]
На місці, де затонув російський крейсер "москва" працює спеціальний рятувальний корабель Комуна. Про це пише Bild.
росія робить спроби дістати з затонулого крейсера "москва" протикорабельні та зенітні ракети, якими був оснащений корабель, а також секретні документи та військове обладнання.
Повідомляється, що Комуна була спущена на воду ще в 1912 році і вважається одним із найстаріших бойових кораблів у озброєнні російського ВМФ.
Через розміри "москви" (187 метрів у довжину) 110-річній Комуні навряд чи вдасться підняти з глибини крейсер, що затонув, цілком. Але будуть зроблені спроби врятувати протикорабельні та зенітні ракети, якими було оснащено корабель, а також секретні документи та військове обладнання, йдеться у публікації.
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