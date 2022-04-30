У Київській області виявили російського кулеметника [ Редагувати ]
У селі Остролуччя Баришівської ОТГ працівники внутрішньої безпеки НПУ разом з бійцями ЗСУ та ТРО вийшли на "слід" ворожого солдата, що ховався.
21-річний уродженець Татарстану – кулеметник механізованої бригади - зізнався, що спочатку заблукав, а потім виявилося, що "друга армія світу" його просто покинула.
Також у Київській області поліція знайшла два авто окупанти - КамАЗ та Урал. Крім того, було виявлено бойову машину піхоти БМП-2 і танк Т-72. Техніка агресора поповнила автопарк ЗС України.
У Броварському районі викрили місцевого жителя, який незаконно зберігав в ангарі покинуту росіянами техніку та боєприпаси. Все це, включаючи пошкоджений "Торнадо-С", передали військовим.
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