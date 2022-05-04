В Київській області виявили тіла ще 20 вбитих мирних жителів - поліція [ Редагувати ]
За минулу добу, 3 травня, у Київській області виявили ще 20 вбитих російськими окупантами мирних жителів. Про це повідомляє начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.
Загальна кількість знайдених тіл вже становить 1235. З них 282 загиблі особи нині не встановлені.
За останню добу на Київщині виявили ще 20 тіл мирних громадян, яких вбили окупанти рф.
Відомо також, що багато цивільних громадян окупанти примусово вивезли за межі України. Зараз із ними втрачено зв'язок.
Очільник поліції Київської області закликав громадян не зволікати та повідомляти до Нацполіції про зниклих безвісти родичів та близьких.
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