Вночі з 4 на 5 травня окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську. Про це повідомляється в Telegram-каналі Краматорської міської ради.

Постраждали три житлових багатоповерхових будівлі, дитячий садок і школа.

В результаті обстрілів повідомляється про як мінімум шести поранених.

Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах і центральній частині міста.

В результаті обстрілу було завдано удару по одному з промислових об'єктів міста.

Нагадаємо, що 8 квітня, російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, коли там знаходилося близько 4 тисяч осіб. Як мінімум 52 людини загинули і 109 отримали поранення.