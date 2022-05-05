Ракетний удар по Краматорську: стали відомі наслідки [ Редагувати ]
Вночі з 4 на 5 травня окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську. Про це повідомляється в Telegram-каналі Краматорської міської ради.
Постраждали три житлових багатоповерхових будівлі, дитячий садок і школа.
В результаті обстрілів повідомляється про як мінімум шести поранених.
Черговий ракетний обстріл Краматорська. Підло, вночі, по житлових районах і центральній частині міста.
В результаті обстрілу було завдано удару по одному з промислових об'єктів міста.
Нагадаємо, що 8 квітня, російські військові завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, коли там знаходилося близько 4 тисяч осіб. Як мінімум 52 людини загинули і 109 отримали поранення.
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