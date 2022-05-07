Вбивають українських матерів на очах у дітей: нове перехоплення розмови окупантів [ Редагувати ]
Служба безпеки України опублікувала нову розмову окупантів, під час якої стало відомо, що вони вбивають українських матерів на очах у дітей. Про це повідомляє СБУ.
Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах розповідають про свої звірства.
"Ішла мати з двома дітьми… Ну й що, наші вбили її при дітях. Завалили…" - розказує російський командир гаубичної батареї.
У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: "Звичайно, вона вважається ворогом".
Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона - українці.
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