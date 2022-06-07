Молдова відмовилась видавати Білорусі депутата Ради Яковенка [ Редагувати ]
Генеральна прокуратура Молдови відмовилася екстрадувати до Білорусі депутата Верховної Ради Євгена Яковенка, якого затримали на українсько-молдовському кордоні 5 червня. Про це повідомило місцеве видання NewsMaker з посиланням на заяву генпрокуратури.
Причини відмови в екстрадиції зумовлені статусом цієї особи як члена Верховної Ради України, який переміг на виборах у 2019 році у Донецькому регіоні, у контексті геополітичної ситуації в регіоні.
У Кишиневі вважають, що якщо Яковенка екстрадують до Білорусі, судовий процес проти нього не буде справедливим. Молдовська прокуратура розпорядилася відпустити українського парламентарія.
Глава представництва Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентіу заявив, що український парламентарій перебуває під арештом і може бути виданий до Білорусі за звинуваченням у хабарництві та корупції.
Євген Яковенко став депутатом Верховної Ради у 2019 році у виборчому окрузі №52 (Донецька область). На вибори він йшов як представник партії "Батьківщина", однак наразі є позафракційним.
З 2001 року обіймає посаду директора приватного підприємства "Торговельно-промислова компанія "Алькон", яке займається оптовою торгівлею.
Нагадаємо, що наприкінці травня у Молдові затримали екс-президента Ігоря Додона.
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