Корабельне угруповання окупантів в Чорному морі тримає більше 15 крилатих ракет, готових до запуску по Україні. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

У Чорному морі, на сторожі північно-західної його частини окупанти залишили два кораблі з більш ніж півтора десятка ракет типу "калібрів" а також три великі десантні кораблі.