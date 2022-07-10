Скільки готових до запуску з Чорного моря ракет тримає росія [ Редагувати ]
Корабельне угруповання окупантів в Чорному морі тримає більше 15 крилатих ракет, готових до запуску по Україні. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
У Чорному морі, на сторожі північно-західної його частини окупанти залишили два кораблі з більш ніж півтора десятка ракет типу "калібрів" а також три великі десантні кораблі.
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