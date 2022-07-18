Краматорськ зазнав ракетних обстрілів з боку окупантів [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Рано вранці в понеділок, 18 липня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Краматорську. Імовірно, обстріл був здійснений з РСЗВ.
Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко в Facebook.
"Гучний Ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ", - заявив він.
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