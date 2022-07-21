Потреба у житлі: яка ситуація з нерухомістю в Україні? [ Редагувати ]
Як війна вплинула на житло? Чи впали ціни на нерухомість? І скільки нині коштує оренда? Квартирне питання вивчала моя колега Олена Логінова. Вона дізналася усе про ціни й розпитала експертів, чого ж чекати від ринку далі.
Олена Логінова, кореспондентка:
Час коли краще купувати, а не продавати. Так можна коротко описати ситуацію на ринку нерухомості України.
За покупця нині точиться справжня боротьба.
На сьогоднішній день у нас покупець - цар і бог.
Водночас обвалу цін на нерухомість не сталося.
Ніяких дисконтів в 30-40 і навіть 50%, як прогнозували деякі рієлтори, немає і не буде.
Повномасштабна війна поставила український ринок нерухомості на гальма. Будівництво призупинилося, а більшість робітників пішли на фронт. А ще проблеми з пальним, логістикою... Підскочила й собівартість будівельних матеріалів. Та попри це ринок потроху оживає.
Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості:
Люди звикають до нової реальності, пристосовуються, пристосовуються компанії, відбудовуються логістичні ланцюжки, можна сказати, що 62% новобудов, які будувались в Києві до війни, вже відновили свої продажі й відновили відповідно роботи на майданчику.
Про позитивні зрушення говорять і самі забудовники. Приміром ця девелоперська компанія вже поновила будівництво в Києві та західних регіонах.
Дмитро Струк, директор з розвитку девелоперської компанії:
У Львові й Тернополі ми з початку квітня відновили будівництво. По наших київських трьох об'єктах ми відновили будівництво з першого травня. І так загалом по більшості компаній.
Тут добудова нового ЖК іде повним ходом. Тим не менш війна внесла свої корективи. Попит на новобудови впав у порівняні з довоєнним періодом.
Дмитро Струк, директор з розвитку девелоперської компанії:
З приводу попиту на новобудови - він звичайно впав. І він впав в рази, проте дуже багато людей продовжують дзвонити у відділи продажу, приходити, цікавитись і у нас протягом травня, червня, липня є підписані угоди й по квартирах і по паркінгах.
Олена Логінова, кореспондентка:
Порівняємо ціни на готове житло в новобудовах - до війни та зараз. Середня вартість економкласу раніше складала - 1000 доларів за квадратний метр - зараз 900. Комфорт-клас коштував 1300 тепер - 1100. І бізнес-клас - 2300 доларів за квадратний метр до війни та нині ціна опустилася до 2000.
Тож очікуваного обвалу цін через війну не відбулося.
Дмитро Струк, директор з розвитку девелоперської компанії:
По кожному з цих класів є просадка по ціні, але вона не є критичною. Ті інвестори, які вже купили житло, вони не спішать продати їх з великими знижками. Забудовники розуміють що в них виросла собівартість, вони теж тримають ціну. Тобто ціна в новобудовах вона саме варіюється - мінус 10 - 15%.
Дещо краща ситуація на вторинному ринку. Там попит на квартири більший ніж на первинці, кажуть експерти. І визначальним у виборі - є ремонт. Наприклад за ось цю двокімнатну квартиру у новобудові, в одному зі столичних ЖК до війни просили 125 тисяч доларів. Зараз її віддають - за 108 тисяч. Дисконт - 17 тисяч доларів.
Олександр Гришко, приватний рієлтор:
І якщо на аналогічні квартири до війни був попит суттєвий. Даже можна було вибирати з кількох покупців. То на сьогоднішній день, нажаль нема такого вибору і на сьогодні у нас покупець - цар і бог.
Сплеск активності на вторинці спостерігали на початку травня, тоді знову запрацював Держреєстр речових прав на нерухоме майно. Операції купівлі-продажу поновили. Тим не менш, продавати майно за безцінь власники квартир не поспішають. І більшість з них просто "заморозили" продажі, кажуть експерти. Виняток - лише ті продавці, яким потрібні термінові гроші.
Олександр Гришко, приватний рієлтор:
Чимала кількість власників зараз вичікують більш сприятливих умов для продажу своєї нерухомості - якщо порівнювати довоєнні ціни із сьогоднішніми, то можна сказати що сьогоднішня вартість квартир десь зменшилась на 10-30%. Тобто є частина власників, які готові демпінгувати.
Вартість однокімнатні квартири на вторинному ринку нині стартує від 45 тисяч доларів. "Двушки" - від 70 тисяч доларів. Трикімнатні та чотирикімнатні - від 85 тисяч доларів і вище.
І наступне питання - оренда. Якщо порівняти її з довоєнною - в столиці винаймати квартиру стало дешевше на 20-30%.
Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості:
Ринок почав відновлюватися вже десь і зсередини квітня. Ми говорили, що в середині травня це було відновлення в межах 30 % від довоєнного періоду. Зараз - це 40-45% залежно від району столиці.
А ще цікавий факт, що смаки орендарів змінилися. Якщо до війни шалений попит був саме на однокімнатні квартири - то зараз в лідери запитів вийшли двокімнатні, причому з можливістю взяти сусіда/сусідку на підселення.
Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості:
Найбільше людей цікавлять багатоквартирні квартири, щоб разом з кимось, причому знімають не тільки родини, але і знімають абсолютно невідомі люди, щоб ділити орендну платню.
І все це через брак коштів у людей. Зняти однокімнатну квартиру в Києві зараз можна від чотирьох тисяч гривень. Двушку - від восьми тисяч гривень. І трикімнатну - від дев'яти тисяч. Причому зараз власники готові іти на поступки клієнтам - приміром, дозволяють розбити авансовий платіж на кілька разів - або навіть відтермінувати його.
Щодо прогнозів на майбутнє, то експерти тут одностайні, ринок нерухомості продовжить відновлення. А разом з ним і ціни підуть угору.
Вікторія Берещак, експертка ринку нерухомості:
Той показник що 62% новобудов в Києві вже відновили продажі - це дуже добре, адже ми говоримо про те, що ринок нерухомості дійсно може стати локомотивом відновлення економіки країни.
Дмитро Струк, директор з розвитку девелоперської компанії:
З приводу пожвавлення будівництва багато хто з ринку очікує, що серпень-вересень буде більше покупців вимушених переселенців, яким треба шукати житло. Вони зі сходу України приїдуть у Київ, Львів, Тернопіль - відповідно у цих містах біде підвищення цін і пожвавлення попиту.
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