Шведський виробник електротехніки Electrolux продав бізнес у Росії топ-менеджменту російського підрозділу. Про це йдеться у заяві компанії.

Як повідомлялося раніше, Electrolux призупинила свою діяльність у Росії, коли почалася війна в Україні. Тепер Electrolux вирішила піти з Росії та передати бізнес місцевому керівництву, продавши свою дочірню компанію в Росії. Electrolux не має виробництва в Росії і не постачатиме техніку компанії, яка продається.

Російська дочірня компанія продовжить обслуговування продукції Electrolux, яку продали раніше.

У 2021 році продажі Electrolux в Росії склали 1,6% продажів групи. Окрім побутової техніки, компанія виробляє професійне обладнання для готелів, ресторанів, кафе та пралень. Воно продається під брендами Electrolux, Zanussi, AEG та McCulloch.

Нагадаємо, що 28 серпня американська технологічна корпорація Dell Technologies оголосила про припинення роботи в Росії.