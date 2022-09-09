Ціни на нафту падають другий тиждень поспіль [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Ціни на нафту виросли в п'ятницю, 9 вересня, оскільки інвестори розглядали загрозу росії припинити експорт нафти і газу деяким покупцям. Але нафта падає другий тиждень поспіль через агресивне підвищення ставок центральними банками і спалаху COVID-19 в Китаї.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,3% до 89,42 долара за барель. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 0,2% до 83,69 долара.
"Я думаю, що розпродаж цін на нафту може призупинитися в даний момент через відновлення ставлення до ризику в усіх напрямках", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тен, додавши, що ослаблення долара і падіння прибутковості облігацій підтримали відновлення ризикових активів.
Недостатня пропозиція як і раніше є переважаючою проблемою на фізичних ринках нафти, хоча побоювання рецесії можуть продовжувати впливати, додав Тен.
Обидва нафтові бенчмарки очікують тижневого падіння на 4%, при цьому ринок в якийсь момент на цьому тижні впав до найнижчого рівня з січня.
Падіння стримується прихованим дефіцитом пропозиції на тлі загрози росії скоротити поставки нафти в будь-яку країну, яка підтримує обмеження цін на нафту, а також незначним скороченням видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзниками, а також більш слабкими перспективами для зростання видобутку нафти в Сполучених Штатах.
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