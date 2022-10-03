Та на жаль, росіяни починають злочинну мобілізацію і на тимчасово окупованих територіях України. А ще - вони проводять там примусову паспортизацію. Чим це небезпечно? І що робити людям, яких змушують брати папірець з двоголовим орлом? Про все докладно - Анна Каменєва.

Російські аусвайси на тимчасово окупованих територіях України. Та попри великі марення кремля, що українці масово побіжать за російським паспортом, цього не сталося. Кілька колаборантів, звісно, знайшлося. І поки вони раділи і на камеру обіцяли "родіну любіть" - інші - свої отримані під примусом червоні книжечки з двоголовим орлом - знищували.

Я отримала цей паспорт під час окупації криму не за вланим бажанням. Я відмовляюсь від отриманого не за моїм бажанням громадянства росії, та знищую цей паспорт.

Я осуждаю преступные приказы президента путина, тех кто их выполняет. Не хочу быть гражданином рф, готов порвать и избавиться от гражданства рф.

Вот так должен сделать каждый украинец, которого заставили получить вот этот российский папорт.

А змушувати українців отримувати оці папірці росія почала ще у 14-му році, коли анексувала Крим. І використовували для цього різні методи.

Олексій Тільненко, голова ГО Крим SOS:

Були вимушені отримувати ці паспорти для того, щоб мати доступ до якихось базових прав, це по-перше, право на здоров'я, тобто люди не могли звернутися до для того, щоб отримати якесь лікування до місцевих лікарень або для того, щоб продовжити працювати або як протягом останніх років, коли путін підписав указ про заборону безпосередньо права володіння земельними ділянками на території Криму не громадянам начебто РФ.

І цю практику окупанти продовжили і на Донбасі, і - на тимчасово окупованому півдні. Кремлівський диктатор навіть спростив процедуру отримання цього паспорта. Та за весь період окупації цей папірець отримало менше одного відсотка українців.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Є статистика, інсайдерська інформація, що з усієї частини тимчасово окупованої території Запорізької області,там де в мирний час проживало майже 700 тис, а зараз проживає приблизно 400-500 тис населення, то за всі місяці окупації отримали лише 10 тис мешканців рашистські паспорти.

Людей примушували йти та отримувати ці паспорта під загрозою звільнення, під загрозою якихось репресій,якихось негативних наслідків. Так само такий тиск чинили і на наших освітян, і на наших лікарів. З лікарями вони намагалися все ж таки не так давити, тому що лікарів не хватає.

І цей шантаж триває й зараз. За інформацією мерії Маріуполя, окупанти зобовʼязали всіх працівників бюджетних установ: освітян, медиків отримати паспорти до кінця року. Жителів селищ Луганщини змушують отримувати ці папірці в обмін на їжу, гуманітарну допомогу. А в селі Токарівка на Херсонщині, за інформацією Генштабу, військові ерефії погрожують виселяти з домівок тих, хто відмовиться від російського громадянства. І цим шантажем росія порушує усі норми міжнародного права.

Олексій Тільненко, голова ГО Крим SOS:

Перш за все це 45-а стаття четвертої Гаазької конвенції, яка прямо забороняє паспортизацію громадян на окупованих територіях. Можна назвати, що вона порушує європейську конвенції по паспортизації.

І роблять окупанти це свідомо.

Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі "ОПОРА":

Якщо росія невдало завершить процес псевдо анексії території, тому що українська армія робить те, що вона повинна робити, то кожен громадянин України, який візьме російське громадянство, російський паспорт, по факту буде в юрисдикції і під владою росії, в тому числі щодо мобілізації до Збройних сил російської федерації.

І це вже почалося.

Юрій Соболевський:

Є інформація, що вони працюють над списками мешканців Херсонської області чоловіків призовного віку. Є велика кількість повідомлень про затримання людей, в тому числі призовного віку чоловіків. Це може бути першим етапом так званої мобілізації.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

На вихідних все почалося, коли просто чоловіків з вулиці забирають, везуть в комендатуру якогось декілька діб когось, тримайте декілька годин проводить, анкетування і після цього заявляють, що вони добровольці.

Російський паспорт - це ще ймовірний квиток до депортації в депресивні райони росії. А ще - таким чином окупанти збирають персональні дані українців.

Олена Луньова, директорка з адвокації "Центр прав людини ZMINA":

Такі люди знаходяться на особливому рахунку. Вони є якщо не в базі, якщо в них нема спеціальних баз, то вони точно є на олівці працівників фсб. Тому які можуть бути претензії до таких громадян через місяць чи через півроку нам невідомо.

Та й сама росія не поспішає визнавати видані в окупації свої ж паспорти. Це стало очевидним після констранступу наших Збройних сил на Харківщині.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя:

Всі, хто отримує рашистький паспорт, першими попадуть під відповідальність держави Україна. І звичайно, ми вже маємо приклади, коли рашисти навмисно передавали списки, хто отримав ці документи, коли вони покидали територію, наприклад Купʼянська або Балаклії.

І ця відповідальність може бути і кримінальною. В Раді зареєстрований відповідний законопроект. Тож українцям в окупації радять не брати російський паспорт, якщо примушують - якомога довше тягнути з його отриманням, а за можливості - взагалі виїхати звідти, приміром через Крим - у Грузію чи іншу країну.