Диспетчерський центр "Укренерго" запровадив тимчасове обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Через різке збільшення рівня споживання електроенергії Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях. Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю - визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго).

Таким чином, кількість регіонів, де у четвер, 20 жовтня, вимикають світло, збільшилось до восьми. Раніше "Укренерго" запровадила обмеження для Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей.

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Відключення світла в Україні пов'язані з ракетним ударом по електростанціях, який завдала російська армія 10 і 19 жовтня. Українців попросили з 07:00 до 23:00 обмежено споживати електроенергію.

Влада закликала українців скоротити споживання електроенергії щонайменше на 20%, інакше будуть застосовані графіки віялових відключень електроенергії.