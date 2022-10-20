Відключення світла почалися у Харківській, Сумській та Полтавській областях - "Укренерго" [ Редагувати ]
Диспетчерський центр "Укренерго" запровадив тимчасове обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях. Про це повідомляє прес-служба компанії.
Через різке збільшення рівня споживання електроенергії Диспетчерській центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях. Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю - визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго).
Таким чином, кількість регіонів, де у четвер, 20 жовтня, вимикають світло, збільшилось до восьми. Раніше "Укренерго" запровадила обмеження для Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей.
Відключення світла в Україні пов'язані з ракетним ударом по електростанціях, який завдала російська армія 10 і 19 жовтня. Українців попросили з 07:00 до 23:00 обмежено споживати електроенергію.
Влада закликала українців скоротити споживання електроенергії щонайменше на 20%, інакше будуть застосовані графіки віялових відключень електроенергії.
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