Вигнали з гестапо за садизм. Так в соцмережах коментують звільнення російського пропагандиста антона красовського з державного телеканалу "раша тудей". Він, нагадаю, в телеефірі рупору Кремля закликав топити та спалювати українських дітей.

Та не Красовським єдиним. У росії залишається чимало чорноротих медіа, що свідомо несли й несуть в народні маси ідеї знищення українців. Чому досі їх заклики убивати сусідній народ викликали лише мовчазне схвалення? Ольга Жидецька розкаже.

А вот прямо топить их надо было, прямо топить. ... Там каждая изба, значит, называется смерекова хата. И вот забивать в эту смерекову хату и жечь.

Фрагмент скандального ефіру з керівником російського мовлення каналу "раша тудей" Антоном Красовським показав справжнє звіряче обличчя московської пропаганди. З іншим україноненависником письменником Сергієм Лук'яненком вони з садистським задоволенням смакували божевілля ведучого.

Таке, схоже, виявилося занадто навіть для російської пропаганди. Очільниця "раша тудей" маргарита симоньян, телеканал якої щодня виправдовує ефемерною боротьбою з нацизмом реальні вбивства українських дітей під час повномасштабної війни росії проти України, повідомила, що звільнила журналіста.

На даний момент я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб майнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний поділяти таку дичину.

Перевіряти висловлювання красовського узявся слідчий комітет. Сам горе-журналіст виправдався, мовляв - та чого вже там, з ким не буває?

Слухайте, мені справді ніяково, що я якось не побачив цієї межі. Про дітей. Ну, буває так: сидиш в ефірі, тебе несе. І ти не можеш зупинитись.

Та у пропагандиста знайшлося чимало захисників. Його повідомлення в соцмережах набрало тисячі лайків та слів підтримки.

Заступилася за скандального телеведучого нібито навіть представниця МЗС марія захарова.

Информационные атаки на антона красовского. По всем фронтам. За что? Просто за то что человек много лет говорит очевидные вещи, говорит правдиво. Говорит в своей манере, говорит исходя из своего образования, уровня. Он фантастически талантливый человек.

Пізніше вона заявила, що ці слова з давнішнього ефіру. Та, слід зазначити, що і раніше красовський дозволяв собі відверто людоїдські заклики. І нікому у російському керівництві вони не муляли.

Мы отнимем у вас вашу конституцию. Мы сожжем ее на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите, на шинах на покрышках.

Та не лише красовський роками наповнює україноненависницькими меседжами російський медіапростір. Відверта брехня про Україну і заклики вбивати регулярно ллються з ефірів скабєєвої, кисельова, соловйова, ідеологів "руського міра" та усіляких популярних у рф маргіналів.

Имея принципиальное подавляющее господство в воздухе на начальном этапе, мы его не использовали из каких соображений? Гуманности? По отношению к кому?

олександр дугін, ідеолог "руського міра":

Я думаю убивать, убивать, убивать! Больше разговоров никаких не может быть.

ігор мангушев, політтехнолог:

Мы воюем с идеей, поэтому все носители этой идеи должны быть уничтожены.

Руками пропагандистів кремль тривалий час впроваджував технологію "розлюднення українців", тобто ліпив негативний образ, що виключав будь-які позитивні відчуття. Чому ж раптом красовському надавали по руках за те, що раніше заохочували?

Тарас Загородній, політолог:

Пропаганда - вона потребує постійного підживлення і нового запрєдєлювання ну от красовський все так і зробив. Красовський, він же порушив головний принцип невизначеності. Чому росіяни говорять "це не ми", "там Україна сама себе обстрілює".

Та пори це, такі висловлювання - прямі докази геноциду України російською державою, кажуть фахівці.

Тарас Загородній, політолог:

Враховуючи зараз інформаційну епоху - це просто явка з повинною. Є прецедент Нюрнберзького трибуналу, де був такий пан Штрайхер, Юліус, якщо я не помиляюся, який очолював журнал "Штурнер", який був суто таким антисемітським, якого повісили в Нюрнберзі. Тобто було визнано, що журналісти, які беруть безпосередню участь у пропаганді, несуть за це відповідальність.

Російські пропагандисти, зокрема й красовський, вже перебувають під західними санкціями, розслідує справи проти них і Служба безпеки України. Російські телеканали, серед яких і "раша тудей", заборонені в ЄС та більшості країн Заходу. А після останніх заяв одіозного ведучого український міністр закордонних справ закликав увесь світ відмовитися від трансляції цього рупору кремля, який цілеспрямовано і планомірно пропагує національну ворожнечу, насильство та рашизм.