Це перша акція на підтримку українських військовополонених в Миколаєві

"Волю захисникам України". У Миколаєві сьогодні відбулася хода на підтримку полонених та безвісти зниклих військових. Рідні захисників об'єдналися, аби допомагати один одному в пошуках та відстоювати права бійців. Акції по всій країні мають привернути увагу світу - до необхідності повернення полонених.

На Соборній Площі Миколаєва зібралися більше сотні людей. Це родичі та друзі бійців 79 та 36 бригад. Софія - прийшла з власним малюнком. Сестра дівчинки вже 8 місяців чекає з полону чоловіка.

Софія, родичка полоненого військовослужбовця:

Це я намалювала, коли повернеться Василь - чоловік моєї сестри. Я його дуже сильно обійму, скажу, що я сумувала.

Бійці миколаївської 79-ки вже більше як пів року у російському полоні. Інна чекає чоловіка. Знає, що той живий. Він в перший день повномасштабного вторгнення пішов у військкомат добровольцем.

Інна, дружина полоненого військовослужбовця:

Хотим напомнить о наших бойцах, что они есть, чтобы о них помнили. Хотим вернуть их домой. Хотим, чтобы живые хлопцы вернулись. И те, что воюют, и те, что в плену.

А от Ганна ще навіть не знає точно, що з її сином. Шукає його 8 місяців. Хлопець не повернувся з бойового завдання.

Анна Хан, мати військовослужбовця:

Я дізналася по російських телеграм-каналах, що мій син в полоні. Але російська сторона не підтверджує. Я всіх прошу, хто може, допоможіть мені повернути сина. Йому лише 21.

Звільнити українських військових з російського полону, здійснити обмін "всіх на всіх" - основні вимоги учасників акції. Великою ходою з цими гаслами вони пройшлися головною вулицею Миколаєва.

Волю захисникам України! Волю Захисникам України!

Закінчили акцію біля "ялинки незламних". На неї повісили новорічні кульки з найзаповітнішими побажаннями.

Я бажаю, щоб всі повернулися додому! Ми всіх чекаємо!

Це перша акція на підтримку українських військовополонених в Миколаєві - раніше це було небезпечно через постійні обстріли міста. Символічно її вирішили влаштувати саме у переддень Різдва.

Олена, організатор акції: