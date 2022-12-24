У Миколаєві відбулася хода на підтримку полонених та безвісти зниклих [ Редагувати ]
"Волю захисникам України". У Миколаєві сьогодні відбулася хода на підтримку полонених та безвісти зниклих військових. Рідні захисників об'єдналися, аби допомагати один одному в пошуках та відстоювати права бійців. Акції по всій країні мають привернути увагу світу - до необхідності повернення полонених.
На Соборній Площі Миколаєва зібралися більше сотні людей. Це родичі та друзі бійців 79 та 36 бригад. Софія - прийшла з власним малюнком. Сестра дівчинки вже 8 місяців чекає з полону чоловіка.
Софія, родичка полоненого військовослужбовця:
Це я намалювала, коли повернеться Василь - чоловік моєї сестри. Я його дуже сильно обійму, скажу, що я сумувала.
Бійці миколаївської 79-ки вже більше як пів року у російському полоні. Інна чекає чоловіка. Знає, що той живий. Він в перший день повномасштабного вторгнення пішов у військкомат добровольцем.
Інна, дружина полоненого військовослужбовця:
Хотим напомнить о наших бойцах, что они есть, чтобы о них помнили. Хотим вернуть их домой. Хотим, чтобы живые хлопцы вернулись. И те, что воюют, и те, что в плену.
А от Ганна ще навіть не знає точно, що з її сином. Шукає його 8 місяців. Хлопець не повернувся з бойового завдання.
Анна Хан, мати військовослужбовця:
Я дізналася по російських телеграм-каналах, що мій син в полоні. Але російська сторона не підтверджує. Я всіх прошу, хто може, допоможіть мені повернути сина. Йому лише 21.
Звільнити українських військових з російського полону, здійснити обмін "всіх на всіх" - основні вимоги учасників акції. Великою ходою з цими гаслами вони пройшлися головною вулицею Миколаєва.
Волю захисникам України! Волю Захисникам України!
Закінчили акцію біля "ялинки незламних". На неї повісили новорічні кульки з найзаповітнішими побажаннями.
Я бажаю, щоб всі повернулися додому! Ми всіх чекаємо!
Це перша акція на підтримку українських військовополонених в Миколаєві - раніше це було небезпечно через постійні обстріли міста. Символічно її вирішили влаштувати саме у переддень Різдва.
Олена, організатор акції:
Хотілося б, щоб ці бажання, окрилені різдвяним духом за допомогою божого благословення призвели до того, щоб сім'ї якнайшвидше обійняли рідних і почули таке заповітне - я повернувся.
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