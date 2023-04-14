У п'ятницю, 14 квітня, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух у районі залізничного депо. Це не перший раз лунають вибухи в цьому районі міста.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ранок для ворога розпочався зовсім негарно - у місті пролунав надпотужний вибух, який чули навіть у навколишніх селах. Цей вибух був поблизу залізниці і залізничного депо", - розповів він.

За його словами, ворог там концентрує техніку і боєприпаси.

"І на базі депо розмістив ремонтну базу, яка вже страждала від вибухів, але ще не повністю зруйнована", - додав мер Мелітополя.

Федоров пообіцяв розповісти деталі "бавовни" згодом.