Сильна магнітна буря накриє Землю [ Редагувати ]
Перший літній місяць розпочнеться із сильної магнітної бурі, яка триватиме близько доби. У червні очікується ще три сильні магнітні бурі й три - менш інтенсивні.
За даними фахівців, у червні очікується кілька сильних магнітних бур, які досягнуть К-індексу 4 та К-індексу 5. Перша сильна магнітна буря очікується у п'ятницю, 2 червня. Вона досягне К-індексу 4, а це означає, що можливе погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.
3-4 червня буря піде на спад, а повністю магнітна ситуація заспокоїться лише до 6 червня.
Наступна сильна буря очікується 16 червня, вона буде короткою. А з 18 по 20 червня можлива сильна магнітна буря з К-індексом 5.
Невеликі магнітні коливання можливі також 10, 28 та 29 червня.
Як впливають магнітні бурі на людину
Сильні магнітні бурі насамперед впливають на людей з хронічними захворюваннями, на людей похилого віку, на людей з метеозалежністю і на немовлят. Однак невелике погіршення самопочуття часто відчувають і здорові люди%
- Головний біль, запаморочення, напади мігрені
- Стрибки артеріального тиску, порушення серцевого ритму
- Проблеми зі шлунком – відсутність апетиту, нудота, порушення травлення
- Слабкість, сонливість, занепад сил, апатія
- Безсоння чи підвищена сонливість
- Дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність
- Загострення психічних та психологічних проблем
- Загострення хронічних захворювань
- Біль у м'язах, у місцях старих переломів
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