Перший літній місяць розпочнеться із сильної магнітної бурі, яка триватиме близько доби. У червні очікується ще три сильні магнітні бурі й три - менш інтенсивні.

За даними фахівців, у червні очікується кілька сильних магнітних бур, які досягнуть К-індексу 4 та К-індексу 5. Перша сильна магнітна буря очікується у п'ятницю, 2 червня. Вона досягне К-індексу 4, а це означає, що можливе погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

3-4 червня буря піде на спад, а повністю магнітна ситуація заспокоїться лише до 6 червня.

Наступна сильна буря очікується 16 червня, вона буде короткою. А з 18 по 20 червня можлива сильна магнітна буря з К-індексом 5.

Невеликі магнітні коливання можливі також 10, 28 та 29 червня.

Як впливають магнітні бурі на людину

Сильні магнітні бурі насамперед впливають на людей з хронічними захворюваннями, на людей похилого віку, на людей з метеозалежністю і на немовлят. Однак невелике погіршення самопочуття часто відчувають і здорові люди%