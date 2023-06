Коньяк — класика у світі міцних напоїв, яка займає місце у серцях мільйонів поціновувачів хорошого алкоголю. Він має унікальні органолептичні та фізико-хімічні властивості — результат близько п’ятисот років розвитку технології виробництва. Існує багато правил виготовлення коньяку, яких неухильно мають дотримуватися майстри. Деякі з них навіть прописані у законодавстві Франції — країни, відомої своїм алкоголем. Все це підтверджує цінність коньяку як напою та робить його привабливим для споживачів.

Етапи виробництва коньяку

Перший етап — віджимання винограду із застосуванням пневматичних пресів. На відміну від гвинтового обладнання, пневматика дозволяє отримати сік, уникаючи подрібнення виноградних кісточок.

Далі сік проходить ферментацію — процес займає близько 3-х тижнів. В результаті утворюється кисле вино міцністю не більше 10 градусів.

Вино відправляється на на подвійну дистиляцію за допомогою мідних аламбіків. Після першої перегонки утворюється спирт міцністю до 32 градусів. Наступна перегонка дає спирт міцністю до 72 градусів. Далі середня спиртова фракція відокремлюється від іншої сировини та вирушає до льохів на витримку.

Спирт заливається у дубові бочки, де знаходиться протягом всього терміну витримки. Вона триває від 2 до 70 років.

Бочки також проходять спеціальну підготовку — їх обпалюють зсередини, щоб пом’якшити деревину та зробити процес взаємодії спирту з дубом більш ефективним. Фінальні властивості напою корелюють зі ступенем обпалювання, терміном витримки та рівнем вологості у льосі. Якщо повітря сухе, це зробить напій більш жорстким, а насичене вологою повітря дасть більш м'який та збалансований смак.

Особливості промислового виробництва

На відміну від виготовлення продукту елітних марок, під час виробництва у промислових масштабах допускаються деякі послаблення щодо якості сировини. Тут частіше використовують змішування різних сортів винограду, утворюючи купаж. Це дозволяє досягти більш стабільних характеристик, які необхідні для конкретної марки. Термін витримки визначається віком наймолодшого спирту у складі. Якщо коньяк містить сировину з врожаю тільки одного року, то називається мільозимним. Такий напій вважається більш якісним та проходить більше перевірок під час контролю якості.

Види коньяку за витримкою

Якщо для українців звична класифікація за кількістю зірочок, то у Франції використовують позначення латинськими літерами:

2-3 роки — V.S. (Very Special);

3-4 роки — Superior;

4-5 років — V.S.O.P. (Very Superior Old Pale);

5-6 років — V.V.S.O.P. Very-Very Superior Old Pale;

від 6 років — X.O. (Extra Old).

коньяки, термін витримки яких складає більше 6,5 років, замість класифікацій отримують власні імена.

Всі ці деталі про коньяк важливі для кожного, хто прагне більше дізнатися про улюблений алкоголь та заглибитись в історію його розвитку.