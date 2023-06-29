Проблема з доказами. Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив про складність процесу збирання доказів причетності рф до підриву греблі Каховської ГЕС. Все через відсутність у ЄС власних розвідувальних можливостей, оскільки безпосереднього доступу до територій, де сталася трагедія, немає, адже вони перебувають під контролем армії рф.

На підконтрольній Україні Херсонщині наші громадяни, як можуть, рятують своє майно. Люди витягують речі на подвір'я та залишають сушитися на сонці, а ще під завалами знаходять, що вціліло. Про те, як люди долають наслідки підриву Каховської ГЕС та як нині живуть дивіться далі у сюжеті.

Меблі та одяг просто неба - це нові реалії життя на Херсонщині. Люди дістають зі своїх затоплених осель все, що могло вціліти.

Лариса Гайдай, жителька Херсона:

Это конечно уже из области фантастики.

70-річна пані Лариса мешкає у мікрорайоні Корабельний. Він - один із тих, що найбільше постраждав внаслідок затоплення, а ще постійно потерпає від обстрілів. Навести бодай якийсь лад пенсіонерці допомагають волонтери.

Лариса Гайдай, жителька Херсона:

Это неоценимая помощь . Это я считаю помощь от Бога. Это прекрасные ребята , которые не пожалели ни времени, не сил, которые помогли раскрыть двери, окно, свежий воздух пустить и дать проход, потому что я осталась одна.

А це інший мікрорайон - Острів. Пан Єгор з хворою дружиною мешкає у сусідів, у їхню квартиру на першому поверсі повернутися поки не можна.

Єгор, житель Херсона:

Вся мебель пропала. - Вы не захотели выезжать? - Нет, жена парализованная лежит на втором этаже.

Геннадій міг евакуюватися, але залишився. Розумів, що потрібна його допомога.

Геннадій, житель Херсона:

Во первых, здесь женщин много, которые здесь и как бы для поддержания жизнедеятельности. А они выехать не могут, потому что у них животные, есть и лежачие.

У багатоповерхівці, де живе чоловік, води не було. Проте пересуватися вулицею можна було лише на човні.

Геннадій, житель Херсона:

10 см не хватило до того, чтоб первые этажи были затоплены. Мы здесь плавали лодками. Подьезжали к нам, к подьезду. Вот товарищ непосредственно привозил нам воду и бензин лодкой.

Автомобілі - затонули. Також під водою були гаражі та причали

Геннадій, житель Херсона:

Автомобили мы выгнали, конечно, наверх в город, а так, кого не было на месте, то машины потонули.

До багатоповерхівки Геннадія сусіди ще не повертаються. В Херсонській ОВА кажуть, ще зарано.

Геннадій, житель Херсона:

Значит у нас здесь было где-то под 160 человек до затопления в доме. Сейчас осталось 38. Мы наладили гуманитарную поставку продуктов из райсполкома, я на автомобили просто ездил, получал.

Місцева влада запевняє, що сотні комунальників працюють, щоб люди могли повернутися додому. У деяких затоплених селах та районах Херсону вже знову з'явилося світло та газ. Обстежують і будинки, щоб зрозуміти, якої шкоди завдала велика вода.

Геннадій, житель Херсона:

Эти дома стоят на сваях. Если их качествено забивали, то дом осадки не должен дать. Ну вот, возможно эта отмостка просядет, она уже просела, вот, видите, уже. А вот те, которые кирпичные старые, то они без свай, то могут быть разрушения конкретные.

Проте руйнування не лише від води - путінська армія продовжує обстрілювати Херсонщину щодня.