Національна служба здоров'я України закуповує послуги реабілітації для усіх українців. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак.

"Насправді Національна служба здоров'я України закуповує послуги реабілітації для усіх українців і ми розуміємо, що війна внесла певні корективи, тому що окремі послуги медичні стали більш актуальними для українців, це в тому числі послуги реабілітації і психологічної підтримки. Наприкінці минулого року ми переформатували закупівлю послуг реабілітації, тому що побачили величезний попит серед військовслужбовців наших хлопців та дівчат, які потребують реабілітації у зв'язку із отриманнями відповідної шкоди здоров'ю на війні. Це також стосується цивільних", - зазначила Гусак.

Вона додала: "Наразі ми закуповуємо такі послуги у 422 закладах по всій Україні. Це послуги з амбулаторної реабілітації і стаціонарної. Ми маємо можливість надати українцям через наш договір послуги ортореабілітації, нейрореабілітації чи психологічної".

Гусак також розповіла про те, як вибудовується маршрут військових до реабілітації.

"Маршрути вибудовуються також через військові госпіталя, через цивільні заклади, де такі хлопці та дівчата отримують послуги в хірургії чи стаціонарного лікування. І потім, відповідно, наступною похідною точкою до реабілітації є лікуючий лікар, який виписує електронне направлення. Це є той єдиний документ, який вказує, які саме реабілітації будуть потрібні. Таким чином українці можуть отримати ці послуги без оплат", - резюмувала вона.