Українців попередили про ракетну небезпеку у серпні [ Редагувати ]
Протягом першої половини липня російські сили активно наступали на Україну, використовуючи іранські дрони-камікадзе.
За першу половину липня по Україні було запущено 134 (+/-5% через ситуативну недомовленість у звітах) дронів камікадзе. Фактично, це дуже близький показник, за той же період, з травневими масовими пусками - 141, але, трохи більше червневих нальотів - 113, - написав експерт Олександр Коваленко в Telegram.
Згідно з його висловлюванням, це свідчить про те, що російська федерація встановила стабільні поставки дронів Shahed-136 з Ірану. У той же час, продовження виробництва дронів в самій росії знаходиться під сумнівом.
Щодо ракет, ситуація продовжує бути неоднозначною. За першу половину липня було застосовано 15 КРМБ "Калібр" і 1 од. "Іскандер-К". При цьому, авіаційні крилаті ракети Х-101/555 не застосовувалися з 24 червня. Так само не запускалися Х-22, які зачастили особливо в червні. В цілому, потенціал виробництва Х-101/555 за три тижні дозволяє видати до 25-30 ракет. При цьому, не забуваємо про ракети, які перебувають на зберіганні і після зняття вимагають незначного обслуговування, - зазначив експерт.
Процес нагромадження збройних комплексів росією викликає настороження у Коваленка. За його думкою, окупанти готуються до майбутніх подій, особливо до Дня Незалежності України.
Хоча, є й інша версія - підготовка до зимового періоду. Ракетні удари будуть наноситися вкрай обмеженим боєкомплектом і час від часу, але основні удари відновляться в осінньо-зимовий період. Я не особливий прихильник такої версії, але і не виключаю її, - додав експерт.
по темі
Після тижневої розлуки вівчарка Альфа зустрілася з господаркою. Зворушливу зустріч жінки зі своєю чотирилапою подругою - бачила Вікторія Балицька.
23 загиблих і одна людина зникла безвісти. Це наслідок ракетного удару, який росіяни нанесли 28 квітня по житловому будинку в Умані. Безхатченками, нагадаю, тоді залишилися 44 родини.
Ця війна не просто за свободу. Українці в ній виборюють своє право бути нацією. Росіяни прицільно нищать архітектурну, історичну та культурну спадщину нашого народу. Наша наступна історія про музей одного з корифеїв української філософії - Григорія Сковороди.
Як місто Лева оговтується після російського ракетного удару - в репортажі Христини Гашенко.
Впродовж дня рятувальники розбирали завали, сподіваючись знайти ще живих людей. Міська влада вже виділила 100 мільйонів гривень на ремонт пошкоджених квартир і обіцяє приступити до робіт негайно. У місті оголошено дводенну жалобу. Подробиці в сюжеті Вікторії Балицької.
4 липня серед білого дня росіяни "Іскандером" вдарили по житловому мікрорайону. Ракета поцілила в парковку біля багатоповерхівки. В той час, коли біля будинків гралися діти. Удар був такої сили, що вирваний мотор від автомобіля закинуло на 4-й поверх, а бампер знайшли на даху 9-поверхівки.