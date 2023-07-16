Протягом першої половини липня російські сили активно наступали на Україну, використовуючи іранські дрони-камікадзе.

За першу половину липня по Україні було запущено 134 (+/-5% через ситуативну недомовленість у звітах) дронів камікадзе. Фактично, це дуже близький показник, за той же період, з травневими масовими пусками - 141, але, трохи більше червневих нальотів - 113, - написав експерт Олександр Коваленко в Telegram.

Згідно з його висловлюванням, це свідчить про те, що російська федерація встановила стабільні поставки дронів Shahed-136 з Ірану. У той же час, продовження виробництва дронів в самій росії знаходиться під сумнівом.

Щодо ракет, ситуація продовжує бути неоднозначною. За першу половину липня було застосовано 15 КРМБ "Калібр" і 1 од. "Іскандер-К". При цьому, авіаційні крилаті ракети Х-101/555 не застосовувалися з 24 червня. Так само не запускалися Х-22, які зачастили особливо в червні. В цілому, потенціал виробництва Х-101/555 за три тижні дозволяє видати до 25-30 ракет. При цьому, не забуваємо про ракети, які перебувають на зберіганні і після зняття вимагають незначного обслуговування, - зазначив експерт.

Процес нагромадження збройних комплексів росією викликає настороження у Коваленка. За його думкою, окупанти готуються до майбутніх подій, особливо до Дня Незалежності України.