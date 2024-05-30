Люди цієї професії часто залишаються поза кадром. Але вони першими зустрічають своїх пацієнтів і лишаються з ними цілодобово. Наш наступний репортаж з обласного госпіталю ветеранів війни. Цей заклад приймає на реабілітацію важких поранених. Мої колеги поспілкувались з медичними сестрами шпиталю. І за час повномасштабного вторгнення їхня робота дуже змінилася.

- Добрий ранок. - Доброго ранку. - Що там? - Пацієнти температурять, Орельський, Харакос. Антибіотики приймають, температуру збили, на ранок стан стабільний.

Ранок у Наталії Василівни починається не з кави, а з обходу сестринських постів.

Кінчаються ці ліки. Треба виписувати, замовили.

Наталія Федорчук - старша медична сестра Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. У неї в підпорядкуванні більш як сто працівників.

Наталія Федорчук, старша медична сестра:

Моя робота полягає в тому, щоб мені скоригувати роботу медичних сестер, скласти графік навантаження, забезпечити їх медичними матеріалами по догляду за пацієнтами.

А це вже сестринська нарада. На порядку денному - організація роботи медперсоналу.

Оксана Саць, головна медична сестра Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни:

Медичні сестри складають свій індивідуальний план догляду за пацієнтами. На одну медичну сестру чергову в стаціонарі, яка чергує, - 25 пацієнтів. Вона з пацієнтом 24 на 7.

Наталія Василівна працює у відділенні фізичної та реабілітаційної медицини. Тут лікуються захисники, які отримали тяжкі поранення на фронті.

Авіанальот був, і артилерія, і танчики. Тоді було всього на кучу нам. Попали конкретно.

Волинянин Андрій - морський піхотинець. Травму хребта отримав торік у переддень Незалежності на Донецькому напрямку. З того часу пересувається на кріслі колісному. На реабілітації вже пів року.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Все тут робиться з усмішкою, тут взагалі дуже чудовий колектив, все подобається. Весь час допомагають, що попрошу, що сам не зможу. Але стараюся все сам робити.

Є в цій лікарні й пацієнти, прикуті до ліжка. А з початком повномасштабного вторгнення - робота медсестер тут дещо трансформувалася: обов'язків значно побільшало.

Ірина Доманська, постова медична сестра:

Ми для них як і матір, як медична сестра, коли і доглядальники. Все для пацієнтів, все для хлопців, тому що вони цього варті.

Аби відділення працювало як "годинник", відповідає Наталія Василівна. За нею і забезпечення медичними препаратами всіх пацієнтів. Жоден день не обходиться без візиту до кабінету фармацевта.

- Доброго дня. - Доброго дня. - Наш помічник, мені треба прегабаліну дві упаковки.

У нас є три склади: є таблетки, є розчини і є в іншому складі медичні вироби.

На складах шпиталю нічого не залежуються. Щойно ліки сюди надходять - як їх одразу розбирають по відділеннях.

Давид Шарафмал, фармацевт Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни:

Закуповуємо, і багато волонтерів нам привозять, тобто ліками ми забезпечені.

"Затоварилася" і Наталія Василівна. Усе до свого відділення несе сама.

Колеги кажуть, що візьми помічника, а я що не українська жінка? Донесу, аби давали.

Жінка працює у цьому госпіталі понад три десятки років. Зізнається, робота нелегка, відповідальна. Але її не проміняла б на жодну іншу.

Наталія Федорчук, старша медична сестра:

Якби мені сказали зараз вернуться назад і вибрати другу професію, я не бачу ніякої професії, куди б я пішла, ким я могла б працювати. Важко дивиться, якщо молоді хлопці приїжджають, але стаєш робиш - їх треба підтримати.

Підтримати і посмішкою, і словом Наталія Василівна вміє всіх. За це її люблять і поважають колеги.

Ірина Каспришен, завідувач відділення фізичної та реабілітаційної медицини Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни:

У неї є така риса - м'яко заставити працювати. Вона вміє знайти спільну мову з кожним: з кожною медсестрою в даному відділенні, і це дуже здорово. Вона завжди з посмішкою, завжди спокійна.

Тож коли у лікарів закінчується робочий день, каже завідувачка відділення, вони спокійно лишають пацієнтів на "сестричок". А вже зранку знову зустрінуть Наталію Василівну - їй першою розкажуть, як минула ніч у пацієнтів їхнього реабілітаційного відділення.