Близько 5 тисяч дітей залишаються жити в Нікополі на Дніпропетровщині, попри щоденний російський терор. Щоб уберегти школи й дитячі садки від ударів ворожої артилерії та дронів, їх перевели на дистанційну роботу.

Гуляти на майданчиках теж ризиковано. Аби дітлахи могли проводити безпечно час серед однолітків в місті почали облаштовувати підземні освітні простори. Олена Мендалюк - усе покаже.

За надійними стінами укриття малеча Нікополя нарешті не чує вибухів і може відволіктися на свої справи.

Дмитро - відвідує безпечний освітній простір:

Рисуем, играєм. - Яка гра тобі найбільше подобається. - Догонялки і прятки.

А ще проводять вікторини, інтерактивні ігри, співають та танцюють.

Це один із перших безпечних освітніх просторів, що відкрили в Нікополі. Працює він з листопада минулого року в однім з ліцеїв міста. На тепер його відвідує понад триста п'ятдесят дітей.

Марина Колісниченко - вихователька дитячого садочка:

Ми направлені на ментальне здоров'я дітей. На психічний, на фізичний розвиток дітей. Діти мають бути в нормальних умовах, відволікатися від постійних обстрілів.

Ворог щодня обстрілює Нікополь. От і зараз, поки діти в укритті, окупанти скидають боєприпаси на житлові будинки.

Відлуння вибухів чують батьки, які чекають на малечу.

Анастасія - жителька Нікополя:

Тут всі чують, не чути не можливо. Тут усі звикли. Як малеча реагує? Вже ніяк. Це вже звично. Ой бахає, я пішла в коридор. Вона сама знає, що робити, вона знає правила двох стін. Вночі навіть не просинається.

Анастасія водить до освітнього простору свою 5-річну доньку Аміну. Каже, це єдине місце у місті, де діти можуть безпечно проводити час серед однолітків.

Анастасія - жителька Нікополя:

Дитина стала більш спокійною, тому що вона спілкується з однолітками. Цього їй дуже не вистачає, бо на вулиці дітей майже немає, і більш освіченою, напевно.

Заняття влаштовують кілька годин на добу. З меншими дітьми працюють психологи й вихователі, а зі школярами - вчителі.

Поліна Записочна - директорка ліцею:

Альтернативи зараз немає. В цьому тимчасовому укритті ми хоча б частково можемо почувати себе у безпеці під час загрози артобстрілу. Тут проводиться і надолуження освітніх втрат і певні виховні години, і зустріч з класними керівниками, і підготовка до олімпіад.

На сьогодні у Нікополі працює 7 ось таких безпечних освітніх просторів - як при школах, так і в дитячих садках. Щотижня їх відвідує близько ста п'ятдесяти дітей. А відкрити такі заклади вдалося завдяки благодійним організаціям. Вже в наявних найпростіших укриттях коштом міжнародних партнерів вдалося облаштувати безпечні умови.

Олена Баранник - в. о. директорки дитячого садка:

Є така потреба в таких просторах, як наш, які діють у нас в місті.

Цей освітній простір функціонує в дитячому садку з початку травня. До цього близько двох місяців у найпростішому укритті робили ремонт. Потім закуповували меблі.

Олена Баранник - в. о. директорки дитячого садка:

Для дітей такого не було. З першого травня цього року ми тут працюємо з дітками. Якщо комусь стало поганенько, це такий куточок медицини тут. Ми можемо надати першу домедичну допомогу.

Єдине, на що нарікають батьки, 2 години роботи освітнього простору на день - замало, розповідає Тетяна.

Тетяна - жителька Нікополя:

Вона з великим задоволенням поспішає на заняття, кожного дня питає, чи підемо ми на заняття, чи ні. І так, як в просторі можна знаходитись 1,5-2 години, їй цього часу мало. Хотілося більше.

У Нікополі нині проживає майже 5 тисяч дітей. Тому зараз триває робота над збільшенням безпечних освітніх просторів, а вже згодом міркуватимуть і над подовженням їхньої роботи.