Напередодні вирішального матчу української збірної з Бельгією на Євро-2024, Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу Президента України Володимира Зеленського по поверненню депортованих дітей, Bring Kids Back UA.

26-го червня, у своїх соцмережах, легенда футболу та президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів про 20 тисяч викрадених Росією українських дітей, а також закликав світ приєднуватися до ініційованого Президентом України плану дій по поверненню депортованих дітей, Bring Kids Back UA.

«Підтримуйте ініціативу Bring Kids Back UA: говоріть про українських дітей, депортованих Росією. Давайте зробимо цю місію такою ж об’єднуючою, як футбол, і повернемо дітей додому», — закликав Андрій Шевченко.

Оскільки для збільшення тиску на агресора необхідна ширша і глибша обізнаність громадськості у світі про страждання, яких завдає Росія українським дітям і їхнім сім’ям — Bring Kids Back UA та Українська асоціація футболу організували активації під час Євро-2024. Зокрема, 21-го червня фанатський корпус Національної збірної України з футболу пройшов Маршем на підтримку місії Bring Kids Back UA у Дюссельдорфі, а за день до цього футболісти Національної збірної України з футболу приєдналися до креативного цифрового флешмобу в Інстаграмі.

Цілі Bring Kids Back UA включають:

- привернення уваги світу до масштабу проблеми;

- діяльність щодо повернення та реінтеграції дітей;

- розвиток сімейного виховання та догляду дітей;

- документування воєнних злочинів і притягнення до відповідальності Російської Федерації;

- заохочення та координацію міжнародного співробітництва.

В межах проєкту вже вдалося створити Центр захисту прав дитини, запустити портал “Діти війни” та інформаційну кампанію “Викрадені голоси”, видати книгу та організувати виставки “Living the War” vol. 2, підписати національний план щодо захисту прав дітей, створити міжнародну експертну групу, а також об'єднати майже 40 держав з усього світу в Міжнародну коаліцію країн за повернення українських дітей.

Необхідність медійної підтримки теми депортації та повернення викрадених Росією дітей додому також актуалізується в контексті подій Глобального саміту миру, де серед провідних питань є звільнення всіх полонених і депортованих, у тому числі дітей.

Тож закликаємо підтримувати зусилля України та партнерів щодо повернення дітей додому. Зокрема, висвітлювати тему незаконної депортації, а також активності, в тому числі українських футболістів, щодо повернення і захисту дітей.