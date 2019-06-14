На небе убывающая Луна в Козероге. Мы часто не замечаем, что наше счастье совсем рядом. Научитесь радоваться простым вещам и маленьким победам - тогда ваша жизнь заиграет еще более яркими красками. Пообщайтесь с коллегами - есть шанс, что с кем то из них вы станете близкими друзьями.

Овен

Ваша работоспособность будет на достаточно высоком уровне, однако относитесь к себе с поблажками и не беритесь за дела, которые не сможете довести до конца. Неблагоприятное расположение звезд спровоцировать недоразумения, поэтому необходимо спланировать распорядок днязаранее.

Телец

Будет сложно избежать некоторых конфликтов с домочадцами, но нужно с пониманием относиться к их требованиям. Не выпускайте инициативу из своих рук - проявите свойственные вам напористость и целеустремленность.

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Близнецы

Сегодня вас ждет эмоциональный подъем, но к чему он приведет - зависит от вашего желания. Появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. Добавьте в рацион больше полезных продуктов.

Рак

Нужно постараться сделать максимально много работы, потому что на это хватит и сил, и желания. Служебные дела и межличностные отношения потребуют от вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности, однако успех обещает быть иллюзорным.

Лев

В этот день возможны положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги поглотят всю прибыль. По возможности, больше двигайтесь. Вечером займитесь йогой.

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Дева

Сегодня можете увидеть вещий сон, который подскажет ответ на волнующий вопрос. Не ссорьтесь с партнером из-за того, что не играет огромной роли. Нежелание понять любимого человека может вызвать ответную грубость, а раздражительность и мнительность - обострит ситуацию до предела.

Весы

Сегодня звезды к вам благосклонны. Не стройте воздушных замков, если не хотите испытать разочарование. Целенаправленная деятельность успешно завершится долгожданным известием или встречей с партнером.

Скорпион

Сегодня благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Не стоит злоупотреблять доверием близких и обещать того, что не сможете исполнить. Вечером займитесь йогой.

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Стрелец

Необдуманные действия по отношению к дорогому человеку могут иметь длительные неприятные последствия. Пора избавиться от ненужных вещей в доме. Организуйте уборку и перестановку, это пойдет на пользу и поднимет настроение.

Козерог

В этот день вас вас ждет сюрприз, приятная новость или подарок от близкого человека. Будьте благодарны за все, что имеете, и не жалейтесь на свою жизнь. Хороший день для работы, на которую у вас не хватало времени.

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Водолей

В этот день у вас появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Будьте осторожнее с обещаниями, если не сможете их сдержать - вам это запомнят надолго. Окружите себя только приятными вещами.

Рыбы

Сегодня вероятны ошибки, которые могут повлечь за собой финансовые потери или падение авторитета. Не откладывайте на другой день то, что уже отложили на сегодня. Фортуна на вашей стороне, поэтому смело беритесь за любые свершения.

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