Масштабна кібератака у Грузії. Хакери зламали близько двох тисяч ресурсів. Сторінки на сайтах замінили на зображення експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі із написом "Я повернуся".

Не працювали сайти глави республіки, судів і держустанов, а також сервери кількох телеканалів. Грузинські експерти припускають - кібератаку імовірно влаштували, щоб отримати секретну інформацію з сайту президента.

Спонсорувати її могла іноземна держава. МВС країни розпочало розслідування інциденту.